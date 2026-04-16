İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının üzvləri Ağalıda olub

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 13:28
    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının üzvləri Ağalıda olub

    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının iclasında iştirak edən nümayəndə heyəti Zəngilan rayonuna səfəri çərçivəsində Ağalı kəndinə baş çəkərək burada həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri ilə tanış olub.

    "Report"un Ağalıya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, səfər zamanı qonaqlara 2021-ci ilin aprelində təməli qoyulmuş bu "Ağıllı kənd" barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, layihə çərçivəsində müasir və innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla tam izolyasiya edilmiş 200 fərdi yaşayış evi, 360 şagird yerlik məktəb və 60 yerlik uşaq bağçası tikilərək istifadəyə verilib.

    Nümayəndə heyəti kənd sakinləri ilə görüşüb, onların gündəlik yaşayışı ilə maraqlanıb və yerli sakinlərin hazırladığı milli şirniyyatlara qonaq olub.

    Bundan başqa, Komissiya üzvlərinə Zəngilan şəhərinin inkişaf konsepsiyası və həyata keçirilən layihələr təqdim olunub. Təqdimatda şəhərin baş planı, nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri və müasir şəhərsalma yanaşmaları barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Zəngilan şəhəri "Ağıllı şəhər" konsepsiyası əsasında yenidən qurulur və burada ekoloji davamlılıq, rəqəmsal həllər və müasir idarəetmə prinsipləri əsas prioritetlər kimi müəyyən edilib.

    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının üzvləri Ağalıda olub
    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan Ağalı
    Foto
    Члены МКП Азербайджана и России побывали в селе Агалы
    Foto
    Members of Azerbaijan-Russia Intergovernmental Commission visit Aghali

