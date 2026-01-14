Число полетов через воздушное пространство Азербайджана в 2025 году увеличилось на 10,5%

Число полетов через воздушное пространство Азербайджана в 2025 году составило более 342 тыс.

Об этом сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно информации, в течение 2025 года авиационный сектор Азербайджана сохранял траекторию устойчивого развития, характеризующуюся растущим транзитным потенциалом и укреплением международного доверия.

"Обслуживание более 342 тыс. рейсов в воздушном пространстве страны, что на 10,5% больше по сравнению с 2024 годом, наглядно демонстрирует надежность авиационной инфраструктуры и укрепление позиции Азербайджана как регионального транспортного узла", - говорится в сообщении.

Наиболее интенсивный период воздушного движения пришелся на летние месяцы: 9 августа 2025 года зафиксирован исторический рекорд - в течение суток обеспечено управление 1 101 рейсом.

Транзитные рейсы составили 76% от общего объема полетов - более 261 тыс. операций. Рост транзитного трафика достиг порядка 14%.

Среди ведущих мировых авиакомпаний, использующих воздушное пространство Азербайджана для транзитных перевозок, - Turkish Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways и Lufthansa.