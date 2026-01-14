Azərbaycanın hava məkanında ötən il 342 mindən çox uçuş həyata keçirilib
- 14 yanvar, 2026
- 16:38
2025-ci ildə Azərbaycanın hava məkanında 342 mindən çox uçuşa xidmət göstərilib.
Bu barədə "Report"a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.
Məlumata əsasən, 2025-ci il ərzində Azərbaycanın aviasiya sektoru dayanıqlı inkişaf trayektoriyasını qoruyub saxlayıb, artan tranzit potensialı və beynəlxalq etimadın möhkəmlənməsi ilə xarakterizə olunub. Ölkənin hava məkanında 342 mindən çox uçuşa xidmət göstərilməsi, 2024-cü illə müqayisədə 10,5 % artım qeydə alınması aviasiya infrastrukturunun etibarlılığını və regional nəqliyyat qovşağı kimi mövqeyinin gücləndiyini aydın şəkildə nümayiş etdirir.
Hava hərəkətinin ən intensiv dövrü yay aylarına təsadüf edib. 2025-ci il avqustun 9-da bir sutka ərzində 1 101 uçuşun idarə edilməsi ilə tarixi rekord qeydə alınıb.
İl ərzində uçuşların 76 %-ni – 261 mindən çoxunu tranzit reyslər təşkil edib. Tranzit uçuşlarda təxminən 14 %-lik artım qeydə alınıb. Azərbaycan hava məkanından tranzit istifadə edən aparıcı qlobal aviaşirkətlər sırasında "Turkish Airlines", "Singapore Airlines", "Cathay Pacific", "Thai Airways" və "Lufthansa" yer alıb.