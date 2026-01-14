Azərbaycanın hava məkanında ötən il 342 mindən çox uçuş həyata keçirilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    2025-ci ildə Azərbaycanın hava məkanında 342 mindən çox uçuşa xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

    Məlumata əsasən, 2025-ci il ərzində Azərbaycanın aviasiya sektoru dayanıqlı inkişaf trayektoriyasını qoruyub saxlayıb, artan tranzit potensialı və beynəlxalq etimadın möhkəmlənməsi ilə xarakterizə olunub. Ölkənin hava məkanında 342 mindən çox uçuşa xidmət göstərilməsi, 2024-cü illə müqayisədə 10,5 % artım qeydə alınması aviasiya infrastrukturunun etibarlılığını və regional nəqliyyat qovşağı kimi mövqeyinin gücləndiyini aydın şəkildə nümayiş etdirir.

    Hava hərəkətinin ən intensiv dövrü yay aylarına təsadüf edib. 2025-ci il avqustun 9-da bir sutka ərzində 1 101 uçuşun idarə edilməsi ilə tarixi rekord qeydə alınıb.

    İl ərzində uçuşların 76 %-ni – 261 mindən çoxunu tranzit reyslər təşkil edib. Tranzit uçuşlarda təxminən 14 %-lik artım qeydə alınıb. Azərbaycan hava məkanından tranzit istifadə edən aparıcı qlobal aviaşirkətlər sırasında "Turkish Airlines", "Singapore Airlines", "Cathay Pacific", "Thai Airways" və "Lufthansa" yer alıb.

    Число полетов через воздушное пространство Азербайджана в 2025 году увеличилось на 10,5%
    Number of flights through Azerbaijani airspace in 2025 rises 10.5%

