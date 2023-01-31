Чем обосновано повышение тарифов на пассажироперевозки?

В соответствии с сегодняшним решением Тарифного (ценового) совета были внесены изменения в тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. С 3 февраля стоимость разового проезда в метро и на автобусах регулярных внутригородских маршрутов состави

В соответствии с сегодняшним решением Тарифного (ценового) совета были внесены изменения в тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. С 3 февраля стоимость разового проезда в метро и на автобусах регулярных внутригородских маршрутов составит 40 гяпиков (прежний тариф 30 гяпиков), на пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах - от 40 гяпиков до 1 маната в зависимости от расстояния (прежний тариф 30-90 гяпиков), на регулярных междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа составит 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф 2,4 гяпика), на автобусных маршрутах Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку) - 60 гяпиков (прежний тариф 50 гяпиков).

Следует особо отметить, что тарифы рассматривались на основании заявлений компаний-перевозчиков. То есть это предложение не правительства, а компаний, работающих в этой сфере.

Последнее постановление о тарифах на пассажирские перевозки вступило в силу в августе 2018 года, то есть 5 лет назад. За эти годы в Азербайджане, как и во всем мире, выросли цены на ввозимые запчасти, затраты на ремонт, масло и другие необходимые материалы для автотранспорта, стоимость топлива и пр. Все это серьезно повлияло на себестоимость услуг по перевозке пассажиров. Тарифы, действующие сегодня как в метро, так и в автобусах, ниже себестоимости пассажироперевозок.

По мнению компаний - перевозчиков, наличие автобусов разных марок и стоимости не позволяет использовать единый подход к тарифному регулированию – себестоимость перевозки одного пассажира в некоторых случаях вдвое дороже реального тарифа.

Себестоимость перевозки одного пассажира в метро в 2023 году, как ожидается, составит 82 гяпика, а на внутригородских автобусных маршрутах 33,5-57,4 гяпика, включая амортизационные расходы. Как видно, средняя цена превышает 40 гяпиков.

Еще один момент, влияющий на стоимость, - это значительное снижение количества пассажиров по сравнению с периодом до пандемии. К примеру, по расчетам ЗАО "Бакинский метрополитен", себестоимость перевозки одного пассажира в метро в период пандемии составляла 1 манат 53 гяпика (2020 год) и 1 манат 40 гяпиков (2021 год). Учитывая, что тариф составляет 30 гяпиков, становится ясно, с каким ущербом работал метрополитен эти два года. На сегодняшний день не удалось вернуться к прежним показателям. В 2022 году количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом, составило всего 62% от показателя допандемического периода.

Даже после повышения тарифов на пассажирские перевозки в Баку останутся самыми низкими по сравнению с большинством стран СНГ (в манатах):

Баку Москва Киев Минск Тбилиси Стамбул Метро 0,40 1,52 1.00 0.96 0.64 1.81 Автобус 0,40 1,52 1.00 1.16 0.64 1.81

А в европейских странах тарифы на транспорт в разы выше, чем в Азербайджане.

Благодаря новым тарифам, каждый пассажир, ежедневно пользующийся метро или внутригородским автобусом, ежемесячно будет приносить доход в размере 4-6 манатов. То есть повышение тарифов принесет метрополитену дополнительный доход в размере 20 млн манатов, а компаниям-перевозчикам - 200 млн манатов.