О нас

Чем обосновано повышение тарифов на пассажироперевозки?

Чем обосновано повышение тарифов на пассажироперевозки? В соответствии с сегодняшним решением Тарифного (ценового) совета были внесены изменения в тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. С 3 февраля стоимость разового проезда в метро и на автобусах регулярных внутригородских маршрутов состави
Инфраструктура
31 января 2023 г. 18:42
Чем обосновано повышение тарифов на пассажироперевозки?

В соответствии с сегодняшним решением Тарифного (ценового) совета были внесены изменения в тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. С 3 февраля стоимость разового проезда в метро и на автобусах регулярных внутригородских маршрутов составит 40 гяпиков (прежний тариф 30 гяпиков), на пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах - от 40 гяпиков до 1 маната в зависимости от расстояния (прежний тариф 30-90 гяпиков), на регулярных междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа составит 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф 2,4 гяпика), на автобусных маршрутах Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку) - 60 гяпиков (прежний тариф 50 гяпиков).

Следует особо отметить, что тарифы рассматривались на основании заявлений компаний-перевозчиков. То есть это предложение не правительства, а компаний, работающих в этой сфере.

Последнее постановление о тарифах на пассажирские перевозки вступило в силу в августе 2018 года, то есть 5 лет назад. За эти годы в Азербайджане, как и во всем мире, выросли цены на ввозимые запчасти, затраты на ремонт, масло и другие необходимые материалы для автотранспорта, стоимость топлива и пр. Все это серьезно повлияло на себестоимость услуг по перевозке пассажиров. Тарифы, действующие сегодня как в метро, так и в автобусах, ниже себестоимости пассажироперевозок.

По мнению компаний - перевозчиков, наличие автобусов разных марок и стоимости не позволяет использовать единый подход к тарифному регулированию – себестоимость перевозки одного пассажира в некоторых случаях вдвое дороже реального тарифа.

Себестоимость перевозки одного пассажира в метро в 2023 году, как ожидается, составит 82 гяпика, а на внутригородских автобусных маршрутах 33,5-57,4 гяпика, включая амортизационные расходы. Как видно, средняя цена превышает 40 гяпиков.

Еще один момент, влияющий на стоимость, - это значительное снижение количества пассажиров по сравнению с периодом до пандемии. К примеру, по расчетам ЗАО "Бакинский метрополитен", себестоимость перевозки одного пассажира в метро в период пандемии составляла 1 манат 53 гяпика (2020 год) и 1 манат 40 гяпиков (2021 год). Учитывая, что тариф составляет 30 гяпиков, становится ясно, с каким ущербом работал метрополитен эти два года. На сегодняшний день не удалось вернуться к прежним показателям. В 2022 году количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом, составило всего 62% от показателя допандемического периода.

Даже после повышения тарифов на пассажирские перевозки в Баку останутся самыми низкими по сравнению с большинством стран СНГ (в манатах):

Баку

Москва

Киев

Минск

Тбилиси

Стамбул

Метро

0,40

1,52

1.00

0.96

0.64

1.81

Автобус

0,40

1,52

1.00

1.16

0.64

1.81

А в европейских странах тарифы на транспорт в разы выше, чем в Азербайджане.

Благодаря новым тарифам, каждый пассажир, ежедневно пользующийся метро или внутригородским автобусом, ежемесячно будет приносить доход в размере 4-6 манатов. То есть повышение тарифов принесет метрополитену дополнительный доход в размере 20 млн манатов, а компаниям-перевозчикам - 200 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sərnişindaşımada tariflərin dəyişməsi hansı zərurətdən irəli gəlib?

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi