​Цепная авария в Баку привела к образованию пробки

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром рядом со станцией метро "Короглу" произошла цепная авария. Легкое столкновение транспортных средств привело к возникновению пробки. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В то же время на шоссе Баку-Сумгайыт (напротив Бакинского автовокзала), улице Узеира Гаджибейли, улице Афияддина Джалилова, проспекте Бюльбюля (напротив м/ст. "Сахиль"), а также улице И.Гасаноглу (напротив больницы №5) отмечается плотное движение автомобилей.