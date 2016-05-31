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    ​Цепная авария в Баку привела к образованию пробки

    В нескольких направлениях столицы отмечается плотное движение автомобилей

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром рядом со станцией метро "Короглу" произошла цепная авария. Легкое столкновение транспортных средств привело к возникновению пробки. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    В то же время на шоссе Баку-Сумгайыт (напротив Бакинского автовокзала), улице Узеира Гаджибейли, улице Афияддина Джалилова, проспекте Бюльбюля (напротив м/ст. "Сахиль"), а также улице И.Гасаноглу (напротив больницы №5) отмечается плотное движение автомобилей.

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