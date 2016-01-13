​Цены на первичном рынке жилья в Баку снизились

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В декабре 2015 года на первичном рынке недвижимого имущества по городу Баку средняя цена на квартиры "под маяк" снизилась на 1,03% - с 968 долларов/кв.м до 958 долларов/кв.м, в национальной валюте - с 1 016 манатов/кв.м до 1 006 манатов/кв.м.

Как сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd., 20,8% предложенных на первичном рынке квартир составляет дешевое жилье по цене менее чем 700 долларов/кв.м. Большая часть в портфеле предложений приходится на квартиры по средней цене 700-1 000 долларов/кв.м (50,3%). Квартиры по цене 1 000-1 300 долларов/кв.м составляют 12,7% общего объема портфеля предложений. Остальные 16,2% приходятся на дорогие квартиры по цене выше 1 300 долларов/кв.м. В этих сегментах средняя рыночная цена равна 609 долларов/кв.м, 832 доллара/кв.м, 1 091 доллар/кв.м и 1 687 долларов/кв.м соответственно.

За отчетный месяц в общем портфеле предложений квартир "под маяк" абсолютное большинство составляют Насиминский, Хатаинский и Ясамальский районы, на долю которых приходится 70,6%.

На первичном рынке жилья наиболее высокая цена за квадратный метр предлагалась за четырехкомнатную квартиру "под маяк". Стоимость расположенной в Насиминском районе возле м/ст. "28 мая" квартиры общей площадью 218 кв.м составила 2 800 долларов/кв.м. Самая дешевая квартира была зафиксирована в поселке Забрат Сабунчинского района. Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке общей площадью 58 кв.м составила 400 долларов/кв.м.

В течение месяца снижение цен зафиксировано в Абшеронском, Бинагадинском, Низаминском, Наримановском, Сабунчинском и Сабаильском, Хатаинском районах, относительное повышение цен - в Сураханском, Насиминском, Ясамальском и Сабунчинском районах.

На рынке квартиры по цене ниже средней стоимости (958 долларов/кв.м) составили 65,9% общего портфеля предложений.

Среднее количество комнат в новостройках составило 2,48, средняя площадь жилья - 114,44 кв.м, средняя цена одной комнаты - 48 тыс. долларов, средняя стоимость квартиры - 119,2 тыс. долларов.