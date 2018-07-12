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    БТА восстанавливает работу светофоров

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Сбои в работе светофоров, возникшие вследствие проблем с подачей электроэнергии в некоторых районах Баку, устраняются".

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

    По его словам, в результате оперативных мероприятий на большинстве улиц и проспектов работа светофоров восстановлена.

    "Уже работают светофоры на проспектах Гейдара Алиева, Гара Гараева, Гасан-бека Зардаби, Гусейна Джавида, улицах Шарифзаде, Ш.Мехдиева и пр.", - отметил он.

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