БТА восстанавливает работу светофоров

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Сбои в работе светофоров, возникшие вследствие проблем с подачей электроэнергии в некоторых районах Баку, устраняются".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в результате оперативных мероприятий на большинстве улиц и проспектов работа светофоров восстановлена.

"Уже работают светофоры на проспектах Гейдара Алиева, Гара Гараева, Гасан-бека Зардаби, Гусейна Джавида, улицах Шарифзаде, Ш.Мехдиева и пр.", - отметил он.