Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана
Инфраструктура
- 16 октября, 2025
- 14:26
Британская компания Chapman Taylor, имеющая большой опыт в градостроительстве, начала разработку Генерального плана города Нахчывана.
Об этом Report сообщила директор компании Марселина Зелинска.
По ее словам, завершение работы запланировано на следующий год: "Наша цель - следующий год. Мы не хотели делать это слишком быстро. Я сказала правительству Азербайджана, что чем больше у нас времени, тем лучше, ведь нужно изучить территорию и пообщаться с большим числом людей. Нахчыван - очень большой город".
Зелинска отметила, что Генеральный план является дорожной картой, рассчитанной на 20 лет.
Разработка плана предусмотрена в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".
