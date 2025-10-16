Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 14:26
    Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

    Британская компания Chapman Taylor, имеющая большой опыт в градостроительстве, начала разработку Генерального плана города Нахчывана.

    Об этом Report сообщила директор компании Марселина Зелинска.

    По ее словам, завершение работы запланировано на следующий год: "Наша цель - следующий год. Мы не хотели делать это слишком быстро. Я сказала правительству Азербайджана, что чем больше у нас времени, тем лучше, ведь нужно изучить территорию и пообщаться с большим числом людей. Нахчыван - очень большой город".

    Зелинска отметила, что Генеральный план является дорожной картой, рассчитанной на 20 лет.

    Разработка плана предусмотрена в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".

