Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

Британская компания Chapman Taylor, имеющая большой опыт в градостроительстве, начала разработку Генерального плана города Нахчывана.

Об этом Report сообщила директор компании Марселина Зелинска.

По ее словам, завершение работы запланировано на следующий год: "Наша цель - следующий год. Мы не хотели делать это слишком быстро. Я сказала правительству Азербайджана, что чем больше у нас времени, тем лучше, ведь нужно изучить территорию и пообщаться с большим числом людей. Нахчыван - очень большой город".

Зелинска отметила, что Генеральный план является дорожной картой, рассчитанной на 20 лет.

Разработка плана предусмотрена в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".