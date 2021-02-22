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Boeing порекомендовала приостановить полеты на Boeing 777

Boeing порекомендовала приостановить полеты на Boeing 777 Авиакомпания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером американской компании United Airlines
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 07:53
Boeing порекомендовала приостановить полеты на Boeing 777

Авиакомпания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером американской компании United Airlines.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендовали приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит подходящий протокол проверки", - говорится в сообщении на сайте Boeing.

Компания также выразила полную поддержку решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили приостановить полеты этих самолетов.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".

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