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    Boeing до 2036 года продаст Китаю более 7 тыс. пассажирских самолетов

    Восточно-азиатской стране в период до 2036 года потребуется 7 240 новых самолетов общей стоимостью порядка 1,1 трлн долларов

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Американский авиаконцерн Boeing повысил прогноз потребности Китая в гражданских самолетах на 6,3%.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интефакс", корпорация объясняет это подъемом экономики и ростом численности среднего класса.

    По оценкам Boeing, стране в период до 2036 года потребуется 7 240 новых самолетов общей стоимостью порядка 1,1 трлн долларов. Ранее прогнозировалось приобретение 6 180 единиц авиалайнеров.

    "Продолжающийся экономический рост в Китае, существенные инвестиции в инфраструктуру, растущий средний класс, а также развивающийся авиационный бизнес поддерживают этот прогноз", - говорится в сообщении Boeing.

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