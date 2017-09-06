Boeing до 2036 года продаст Китаю более 7 тыс. пассажирских самолетов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Американский авиаконцерн Boeing повысил прогноз потребности Китая в гражданских самолетах на 6,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интефакс", корпорация объясняет это подъемом экономики и ростом численности среднего класса.

По оценкам Boeing, стране в период до 2036 года потребуется 7 240 новых самолетов общей стоимостью порядка 1,1 трлн долларов. Ранее прогнозировалось приобретение 6 180 единиц авиалайнеров.

"Продолжающийся экономический рост в Китае, существенные инвестиции в инфраструктуру, растущий средний класс, а также развивающийся авиационный бизнес поддерживают этот прогноз", - говорится в сообщении Boeing.