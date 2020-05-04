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BNA: В этом месяце выписано более 48 тыс. штрафов

​BNA: В этом месяце выписано более 48 тыс. штрафов

В столице наблюдается усиление транспортного потока на 10-12% по сравнению с неделей ранее. Хаотичное движение транспортных средств вызывает пробки.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсал Керимли на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"В конечном итоге мы можем видеть, к примеру, на улице Юсифа Сафарова 10-15 автобусов ждут в пробках. Это приводит к увеличению времени ожидания пассажиров на остановках", - отметил он.

В.Керимли также сказал, что с 1 мая возобновлены штрафы за незаконную стоянку и остановку, выписано 48 295 штрафов: "Но эти штрафы пока не оформлены, поскольку выписаны во время пандемии".

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