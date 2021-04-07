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BNA прокомментировало акцию протеста водителей автобусов

BNA прокомментировало акцию протеста водителей автобусов Агентство еще раз подчеркивает важность интеграции системы безналичной оплаты в общественном транспорте, благодаря чему обеспечивается прозрачность оборота и рост налоговых выплат
Инфраструктура
7 апреля 2021 г. 14:58
BNA прокомментировало акцию протеста водителей автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) прокомментировало акцию протеста водителей автобусов, сотрудничающих с ООО BMH, в связи с невыплатой заработной платы и увеличением ежедневного плана сбора.

В ответ на запрос Report ведомство заявило, что в агентство обратилась группа водителей, работающих на регулярном маршруте № 140, временно находящемся в эксплуатации данной компании.

"Их обращения были заслушаны. Водителям рекомендовано обратиться в соответствующую госструктуру, так как вопросы, связанные как с суммой ежедневного сбора, так и с трудовыми отношениями, не относятся к компетенции Бакинского транспортного агентства", - заявили в BNA.

По информации, директор BMH Бахшали Мирзоев вызван в BNA. Ему даны поручения по решению вопросов, волнующих водителей, организации пассажирских перевозок в соответствии с нормами и стандартами, установленными законодательством. Агентство еще раз подчеркивает важность интеграции системы безналичной оплаты в общественном транспорте, благодаря чему обеспечивается прозрачность оборота и рост налоговых выплат.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyi avtobus sürücülərinin etirazına münasibət bildirib

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