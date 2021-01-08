BNA предупредил перевозчиков о недопустимости роста цен

В Бакинском транспортном агентстве (BNA) состоялась встреча с предпринимателями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки

В Бакинском транспортном агентстве (BNA) состоялась встреча с предпринимателями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на встрече были обсуждены вопросы регулирования цен на дизельное топливо, деятельность в сфере пассажироперевозок за последние 5 лет.

Председатель правления BNA Вусал Керимли напомнил, что за последние 5 лет обновлено 40% автобусного парка, закуплены современные и комфортабельные автобусы.

Касаясь вопросов, связанных с ростом цен на дизельное топливо, он отметил, что в связи с этим предусмотрены определенные меры по поддержке перевозчиков. С этой целью проводятся совместные работы с Министерством экономики. Перевозчики были предупреждены о недопустимости злоупотреблений и необоснованного роста цен.

На встрече были также затронуты проблемы и предстоящие задачи. Было отмечено, что перевозчики не проявляют активности в обновлении автобусного парка. Но, учитывая важность комфорта и безопасности граждан, в этом году автобусный парк в поселках должен быть обновлен в обязательном порядке. А перевозчики, не выполняющие это требование, будут исключены из маршрутной сети.

Некоторые перевозчики создают искусственные проблемы с целью затягивания процесса обновления автобусов и перехода на BakıKart. Было заявлено, что подобные попытки безуспешны, и против тех, кто это делает, будут приняты серьезные меры.

На встрече также были обсуждены вопросы организации пассажирских перевозок в период пандемии.