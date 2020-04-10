​BNA: Мало кто соблюдает правила карантина

Все сотрудники Бакинского транспортного агентства (BNA) постоянно находятся на территориях и дают рекомендации пассажирам.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы BNA Маис Агаев рассказал в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.

"Мало кто соблюдает правила карантина. С 1 апреля мы проводим опросы у Центра обмена транспортом "Кероглу" и станции метро "Кероглу". По итогам опросов выявлено, что большинство граждан выходят из дома без уважительной причины и приводят различные оправдания. В дневное время автобусы практически пустуют, но утром и вечером наблюдается плотный пассажиропоток", - сказал Агаев.