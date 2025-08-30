Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дня

    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 12:13
    В пассажирском поезде, сегодня впервые за 32 года отправившемся из Баку в Агдам, зафиксирована полная заполняемость.

    Как сообщает корреспондент "Report" из Агдама, билеты, поступившие в продажу 27 августа, были распроданы в течение 3 дней.

    Среди пассажиров также есть известные общественные деятели из Агдама, представители СМИ и гости.

    Современный поезд "Stadler" начал движение из Баку в направлении Агдама сегодня в 7:10.

    Поезд отправится в обратном направлении в 18:20.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakı-Ağdam qatarına biletlər 3 gün ərzində satılıb

