Bakı-Ağdam qatarına biletlər 3 gün ərzində satılıb
İnfrastruktur
- 30 avqust, 2025
- 12:03
32 ildən sonra ilk dəfə bu gün Bakıdan Ağdama yola düşmüş sərnişin qatarında tam doluluq qeydə alınıb.
"Report"un Ağdama ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, avqustın 27-də satışa çıxarılmış biletlər 3 gün ərzində satılıb.
Sərnişinlər arasında Ağdamdan olan tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri, media mənsubları və qonaqlar da var.
Müasir "Stadler" qatarı bu gün saat 7:10-da Bakıdan Ağdam istiqamətində hərəkətə başlayıb. Qatar saat 18:20-də əks istiqamətdə yola düşəcək.
