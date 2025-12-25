İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ankarada Əhməd Cavad və Mehmet Akif Ərsoyun xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 21:12
    Ankarada Əhməd Cavad və Mehmet Akif Ərsoyun xatirəsi anılıb

    Ankaranın Sosial Elmlər Universitetində (ASBÜ) Azərbaycanın və Türkiyənin Dövlət himnlərinin müəllifləri olan görkəmli şairlər – Əhməd Cavad və Mehmet Akif Ərsoyun xatirəsi anılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi "X"də paylaşım edib.

    Tədbirdə ASBÜ-nün rektoru, professor Musa Kazım Arıcan və Ankaranın valisi Vasip Şahin Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın, həmçinin türk xalqının milli azadlıq mübarizəsinin fəal iştirakçısı, Türkiyənin Dövlət Himninin mətninin müəllifi Mehmet Akif Ərsoyun yaradıcılığından danışıblar.

    Bildirilib ki, Əhməd Cavadın və Mehmet Akif Ərsoyun yaradıcılığı Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığının rəmzi, iki xalqı birləşdirən körpüdür.

    Tədbirdə görkəmli şairlərin həyat yoluna həsr olunmuş qısametrajlı filmlər və sərgi də nümayiş etdirilib.

    Ankara Əhməd Cavad Mehmet Akif Ərsoy anım

    Son xəbərlər

    21:25

    Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri saxlanılıb

    Region
    21:17

    Yaponiya sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    21:12
    Foto

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    21:12

    Ankarada Əhməd Cavad və Mehmet Akif Ərsoyun xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    20:44

    Zelenski: Umerov bu gün Uitkoff və Kuşner ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    20:30

    İngiltərə klubunun sabiq futbolçusu vəfat edib

    Futbol
    20:26
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:08

    Serbiya və Macarıstan şirkətləri ABŞ-yə sanksiyaların dayandırılması barədə müraciət ünvanlayıblar

    Digər ölkələr
    19:57

    Dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək 10 film layihəsi müsabiqənin növbəti mərhələsinə keçib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti