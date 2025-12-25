İngiltərə klubunun sabiq futbolçusu vəfat edib
Futbol
25 dekabr, 2025
- 20:30
İngiltərənin "Nottinqem Forest" komandasının heyətində ikiqat Avropa Kubokunun (indiki Çempionlar Liqası) qalibi olan şotlandiyalı Con Robertson 72 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onun ölümünün səbəbi açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, Robertson müxtəlif vaxtlarda iki dəfə "Nottinqem Forest"də çıxış edib. O, həmçinin bir dəfə İngiltərə Premyer Liqası və UEFA Super Kubokunu qazanıb.
