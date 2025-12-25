İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək 10 film layihəsi müsabiqənin növbəti mərhələsinə keçib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 dekabr, 2025
    • 19:57
    Dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək 10 film layihəsi müsabiqənin növbəti mərhələsinə keçib

    Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi (ARKA) tərəfindən elan olunmuş 2025-ci il üzrə "Dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək film layihələri" müsabiqəsinin ikinci mərhələsi başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

    Bildirilib ki, bu mərhələdə 17 şirkət tərəfindən təqdim edilmiş 32 tammetrajlı bədii film layihəsi üzrə ilkin tələblərin uyğunluğu yoxlanılıb, eyni zamanda layihələrin tritmentləri bədii baxımdan qiymətləndirilib.

    Layihələrin müsabiqə çərçivəsində müəyyən edilmiş mövzulara uyğunluğu, orijinallığı, əhəmiyyətliliyi və digər meyarlar əsas götürülüb.

    Beləliklə, ümumilikdə 10 layihə - "8 gün" ("Alıoğlu Media Group" MMC), "Berqmana məktublar" ("Buta Film" MMC), "Dolu 2" ("CNF" MMC), "Varis" ("Dream Big Company"), "Mən, Lalə, bir də o" (İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti), "Sonuncu qastrol" ("Karvan Production" MMC), "Xalı" ("Mediamaster" MMC), "Qələbə gülü" ("Narimanfilm" MMC), "Bir, iki, üç" ("Nova Gorica Kino Mərkəzi" MMC), "Rəqqa" ("Rakurs Film-Media" MMC) və "Türkmənçay" ("Şahdağ Film" MMC) - 3-cü mərhələyə keçib.

    Qeyd edək ki, bu mərhələdə iştirak hüququ qazananlar müsabiqənin reqlamentinin üç nömrəli əlavəsində göstərilən sənədləri 1 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

    Mədəniyyət Nazirliyi filmlər müsabiqə

    Son xəbərlər

    20:44

    Zelenski: Umerov bu gün Uitkoff və Kuşner ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    20:30

    İngiltərə klubunun sabiq futbolçusu vəfat edib

    Futbol
    20:26
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:08

    Serbiya və Macarıstan şirkətləri ABŞ-yə sanksiyaların dayandırılması barədə müraciət ünvanlayıblar

    Digər ölkələr
    19:57

    Dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək 10 film layihəsi müsabiqənin növbəti mərhələsinə keçib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:53

    Kobaxidze: USAID vəsaitləri Gürcüstanda zərərli fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib

    Region
    19:42

    Türkiyədə 23 məktəbli şokoladdan zəhərlənib

    Region
    19:32

    Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    19:22
    Foto

    Qusarçay sahilində qoruyucu bəndin inşası ilin sonuna qədər başlaya bilər

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti