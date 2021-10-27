Билал Эрдоган: Карабах является важным культурным центром Европы и Азии

В ходе поездки по освобожденным от оккупации территориям мы смогли воочию увидеть, что за последние 30 лет они были полностью разрушены.

В ходе поездки по освобожденным от оккупации территориям мы смогли воочию увидеть, что за последние 30 лет они были полностью разрушены.

Как сообщает Report, об этом в Баку на саммите по инвестициям и культуре заявил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

По его словам, в настоящее время мы становимся свидетелями восстановления освобожденных территорий: "Эти территории были брошены на произвол судьбы. Восстановление этих территорий - хорошая новость для мировой экономики. В первую очередь, будет поощряться развитие сельского хозяйства и туризм. Это важно для Азербайджана и для региона. В этом году исполняется 880 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Азербайджан, а также Карабах являются важными культурными центрами Европы и Азии. Я думаю, что предприниматели воспользуются этой возможностью и будут инвестировать в культуру".