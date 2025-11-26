Белозёров: Цифровой документооборот ускорит оформление грузов

Россия и Азербайджан переходят на цифровой документооборот в сфере грузоперевозок.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор, председатель Правления АО "Российские железные дороги" Олег Белозёров журналистам.

По его словам, грузоперевозки по западной ветви МТК "Север-Юг" (Россия-Азербайджан-Иран) значительно увеличились в этом году: "Контейнерные перевозки выросли в 1,6 раза - до 6 558 единиц. Эта динамика показывает реальную потребность коридора и высокий уровень координации между железнодорожными администрациями трех стран".

О. Белозёров отметил, что в условиях роста транспортных потоков особое значение приобретает ускорение процессов документооборота: "С этой целью между Россией и Азербайджаном начали применяться новые механизмы цифрового обмена данными. Двусторонние соглашения, подписанные с Азербайджаном, позволяют передавать документы в электронном формате. Это создает условия для сокращения использования бумажных носителей и более быстрого оформления грузов".

Гендиректор считает, что цифровой переход внесет важный вклад как в увеличение объемов грузоперевозок, так и в повышение конкурентоспособности коридора "Север-Юг".

Напомним, что сегодня между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Российские железные дороги" было подписано соглашение о двустороннем электронном обмене данными. Соглашение подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и гендиректор Российских железных дорог Олег Белозёров.