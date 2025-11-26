Rusiya və Azərbaycan nəqliyyat sənədlərinin rəqəmsal mübadiləsinə keçir
- 26 noyabr, 2025
- 15:14
Rusiya və Azərbaycan nəqliyyat sənədlərinin rəqəmsal mübadiləsinə keçir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin baş direktoru, İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin Qərb qolunda (Rusiya–Azərbaycan–İran istiqaməti) yükdaşımalar bu il əhəmiyyətli dərəcədə artıb: "Konteyner daşımaları 1,6 dəfə artaraq 6 558 ədədə çatıb. Bu dinamika dəhlizin real tələbatını və üç ölkənin dəmir yolu administrasiyaları arasında yüksək səviyyədə koordinasiyanı göstərir".
O. Belozyorov bildirib ki, nəqliyyat axınlarının artdığı bir vaxtda sənədləşmə proseslərinin sürətlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır: "Bu məqsədlə Rusiya və Azərbaycan arasında rəqəmsal məlumat mübadiləsi üzrə yeni mexanizmlər tətbiq olunmağa başlayıb. Azərbaycanla imzaladığımız ikitərəfli razılaşmalar sənədlərin elektron formatda ötürülməsinə imkan verir. Bu, kağız daşıyıcılarından istifadənin azalmasına və yüklərin rəsmiləşdirilməsinin daha sürətli aparılmasına şərait yaradır".
O. Belozyorov hesab edir ki, rəqəmsal keçid həm yükdaşımaların həcminin artmasına, həm də Şimal–Cənub dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə mühüm töhfə verəcək.
Xatırladaq ki, bu gün "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) və "Rusiya Dəmir Yolları" ASC arasında məlumatların ikitərəfli elektron mübadiləsi haqqında saziş imzalanıb. Saziş ADY sədri Rövşən Rüstəmov və "Rusiya Dəmir Yolları"nın baş direktoru və İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov arasında keçirilən görüşdə imzalanıb. Bu saziş yük daşımalarının effektivliyinin artırılmasına və rəqəmsal sənəd dövriyyəsinin həyata keçirilməsinə tam imkan verəcək.