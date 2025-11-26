Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Белозеров: Транзит через Азербайджан по коридору "Север–Юг" вырос на 58%

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 12:22
    Белозеров: Транзит через Азербайджан по коридору Север–Юг вырос на 58%

    Контейнерные перевозки по международному транспортному коридору "Север–Юг" через территорию Азербайджана выросли на 58%.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на 83-ем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

    Белозеров отметил, что, по данным РЖД, за 10 месяцев этого года по западному маршруту МТК "Север-Юг" через азербайджанскую Астару перевезено 6 558 контейнеров, что на 58,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. "И это только российские грузы. При этом наблюдается рост отправок из Казахстана, Китая и соседних стран", - уточнил он.

    Глава РЖД также отметил, что железные дороги Азербайджана и Грузии продолжают активную работу над запуском нового маршрутного поезда, который напрямую соединит порты Батуми и Поти с логистическими центрами на Абшероне и в Сумгайыте.

