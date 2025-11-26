İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Oleq Belozyorov: "Şimal-Cənub" dəhlizi ilə Azərbaycan ərazisindən tranzit 58 % artıb

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:14
    "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə Azərbaycan ərazisindən konteyner daşımaları 58 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rusiya Dəmir Yolları" (RDY) ASC-nin baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında bildirib.

    O qeyd edib ki, RDY-nin məlumatına əsasən, bu ilin 10 ayı ərzində "Şimal-Cənub" dəhlizinin Qərb marşrutu ilə Azərbaycanın Astara şəhərindən 6 558 konteyner daşınıb ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 58,3 % çoxdur. "Bu, yalnız Rusiya yükləridir. Bununla belə, Qazaxıstan, Çin və qonşu ölkələrdən göndərilən yüklərdə də artım müşahidə edilir", - o dəqiqləşdirib.

    RDY rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yolları Batumi və Poti limanlarını Abşeron və Sumqayıtdakı logistika mərkəzləri ilə birbaşa əlaqələndirəcək yeni marşrut qatarının işə salınması üzərində fəal iş aparır.

    "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası "Rusiya Dəmir Yolları" ASC Oleq Belozyorov
