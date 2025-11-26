Белозеров: Совет железных дорог СНГ представит доклад о работе за 2020–2024 годы

Совет железных дорог стран СНГ на следующей неделе представит итоговый доклад о деятельности железнодорожной отрасли за период с 2020 по 2024 годы.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на 83-ем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

По словам Белозерова, за указанный период средняя дальность перевозок увеличилась на 13% - до 1 760 километров, а число международных контейнерных поездов выросло почти на 30%.

Он отметил, что в 2025 году железным дорогам СНГ удалось сохранить среднегодовые объемы погрузки: план за девять месяцев выполнен на 98,8%. В международном сообщении перевезено почти 1 млрд 200 тыс. тонн грузов, что немного ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, рабочий парк грузовых вагонов увеличился почти на 3%.