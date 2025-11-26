İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Oleq Belozyorov: "MDB-nin Dəmir Yolu Şurası 5 illlik hesabat təqdim edəcək"

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:59
    Oleq Belozyorov: MDB-nin Dəmir Yolu Şurası 5 illlik hesabat təqdim edəcək

    MDB ölkələrinin Dəmir Yolu Şurası gələn həftə 2020-2024-cü illərdə dəmir yolu sənayesinin fəaliyyəti haqqında yekun hesabat təqdim edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında bildirib.

    O.Belozyorovun sözlərinə görə, qeyd olunan dövrdə orta daşınma məsafəsi 13 % artaraq 1 760 kilometrə çatıb, beynəlxalq konteyner qatarlarının sayı isə təxminən 30 % artıb.

    Baş direktor qeyd edib ki, 2025-ci ildə MDB dəmir yolları yüklərin orta illik həcmini qoruyub saxlaya bilib, 9 ay ərzində plan 98,8 % yerinə yetirilib. Beynəlxalq yük daşımalarının həcmi demək olar ki, 1 milyard 200 min ton təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bir qədər azdır. Bundan başqa, yük vaqonlarının parkı təxminən 3 % artıb.

    MDB-nin Dəmir Yolu Şurası "Rusiya Dəmir Yolları”
    Белозёров: Совет железных дорог СНГ представит доклад о работе за 2020–2024 годы
    Belozerov: CIS Railway Council to present update on its work for 2020–2024

    Son xəbərlər

    15:41

    "Araz" AI Challenge - 2025" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı

    Biznes
    15:41

    Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    15:40

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan heyəti mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Kiyevdə ağaclar əkilib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    EAPCA-nın təltif etdiyi Azərbaycan jurnalistlərinə mükafatlar təqdim olunub

    Media
    15:34

    Alen Simonyan: Ermənistan faktiki olaraq KTMT-dən çıxıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:34
    Foto

    Azərbaycan BƏT ilə dəniz nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    15:32

    "Trendyol" üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70 %-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

    Biznes
    15:27

    Azər Həşimov: "Karvan-Yevlax"dan müqaviləyə əsasən almalı olduğum məbləği tələb edəcəyəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti