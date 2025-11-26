Oleq Belozyorov: "MDB-nin Dəmir Yolu Şurası 5 illlik hesabat təqdim edəcək"
- 26 noyabr, 2025
- 14:59
MDB ölkələrinin Dəmir Yolu Şurası gələn həftə 2020-2024-cü illərdə dəmir yolu sənayesinin fəaliyyəti haqqında yekun hesabat təqdim edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında bildirib.
O.Belozyorovun sözlərinə görə, qeyd olunan dövrdə orta daşınma məsafəsi 13 % artaraq 1 760 kilometrə çatıb, beynəlxalq konteyner qatarlarının sayı isə təxminən 30 % artıb.
Baş direktor qeyd edib ki, 2025-ci ildə MDB dəmir yolları yüklərin orta illik həcmini qoruyub saxlaya bilib, 9 ay ərzində plan 98,8 % yerinə yetirilib. Beynəlxalq yük daşımalarının həcmi demək olar ki, 1 milyard 200 min ton təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bir qədər azdır. Bundan başqa, yük vaqonlarının parkı təxminən 3 % artıb.