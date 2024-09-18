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Бельгийская Camco Technology рассчитывает применить цифровые решения в азербайджанском порту

Бельгийская Camco Technology рассчитывает применить цифровые решения в азербайджанском порту 16:44
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 17:27
Бельгийская Camco Technology рассчитывает применить цифровые решения в азербайджанском порту

Бельгийская компания Camco Technology ведет переговоры с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном по проектам автоматизации контейнерных операций в портах.

Об этом Report рассказал представитель компании Вернер Петерс (Verner Peeters).

По его словам, переговоры находятся на ранней стадии.

При этом он отметил, что в настоящее время также рассматривается возможность применения решений Camco Technology в азербайджанском порту Говсан: "Завтра мы планируем посетить этот порт. Цифровизация терминалов - это требование будущего".

В.Петерс также отметил, что в следующем году могут быть подписаны контракты со странами, через который проходит Средний коридор: "Мы активно участвуем в выставках и мероприятиях для продвижения наших решений, которые еще не реализованы в регионе".

Он также подчеркнул, что программное обеспечение компании существенно упрощает процесс контейнерных перевозок для всех участников.

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Версия на английском языке Middle corridor nations intend to digitize their ports - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhliz boyunca yerləşən ölkələr limanların rəqəmsallaşdırılmasını planlaşdırırlar - EKSKLÜZİV

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