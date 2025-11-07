BCG: Транзит через Средний коридор вырастет в 3-4 раза

В текущем десятилетии ожидается, что объем транзита через Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) увеличится в 3-4 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Boston Consulting Group (BCG), на это влияют глобальные изменения в мировой торговой политике, а также растущие риски транзита через Суэцкий канал и территорию России, что приводит к перераспределению ключевых торговых потоков.

"В этом контексте Каспийско-Черноморский Средний коридор приобретает новое стратегическое значение. После роста оборота с низкой базы в 2021-2023 годах в текущем десятилетии прогнозируется увеличение объемов транзита в 3-4 раза. Азербайджан, являясь ключевым звеном Среднего коридора - от Каспийского побережья до Грузии и Турции, - может получить значительные преимущества от этой динамики: как за счет роста транзитных потоков, так и благодаря вовлечению в производственные цепочки, формирующиеся вокруг новых маршрутов мировой торговли", - отмечается в отчете.

По данным Азербайджанских железных дорог, объем грузов, перевезенных по маршруту Среднего коридора за январь-сентябрь 2025 года, увеличился на 6% и составил 2,651 млн тонн.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут через страны-участницы маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тысяч TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.