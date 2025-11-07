İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    BCG: "Orta Dəhliz üzrə tranzit 3-4 dəfə artacaq"

    İnfrastruktur
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:40
    BCG: Orta Dəhliz üzrə tranzit 3-4 dəfə artacaq

    Cari onillikdə Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu, TBNM) üzrə tranzit həcminin 3-4 dəfə artacağı gözlənilir.

    "Report" "Boston Consulting Group"un (BCG) hesabatına istinadən bildirir ki, buna dünya ticarət siyasətində baş verən qlobal dəyişikliklər, eləcə də Süveyş kanalı və Rusiya ərazisindən tranzitlə bağlı risklərin artması təsir göstərir ki, bu da əsas ticarət axınlarının yenidən bölgüsünə səbəb olur.

    "Bu baxımdan Xəzər-Qara dəniz istiqamətindəki Orta Dəhliz yeni strateji əhəmiyyət qazanır. 2021-2023-cü illərdə aşağı bazadan artım qeydə alındıqdan sonra cari onillikdə tranzit həcminin 3-4 dəfə artacağı proqnozlaşdırılır. Orta Dəhlizin Xəzər sahillərindən Gürcüstan və Türkiyəyə qədər əsas həlqəsi olan Azərbaycan: həm tranzit axınlarının artması, həm də dünya ticarətinin yeni marşrutları ətrafında formalaşan istehsalat zəncirlərində iştirak hesabına bu dinamikadan əhəmiyyətli dərəcədə faydalana bilər", - hesabatda qeyd olunur.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Orta Dəhliz marşrutu ilə daşınan yüklərin həcmi 6 % artaraq 2,651 milyon ton təşkil edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Transxəzər marşrutu ilə yük daşımalarının həcmi 62 % artaraq 4,5 milyon tona çatıb. 2025-ci ildə bu həcmin 5,2 milyon tona çatacağı gözlənilir ki, bunun da 4,2 milyon tonu marşrutun iştirakçısı olan ölkələrdən keçəcək. Bu həcmin 2,5 milyon tonunu quru yüklər (96 min TEU), 1,7 milyon tonunu isə neft təşkil edəcək.

    2027-ci ilə qədər Orta Dəhlizin ötürmə qabiliyyəti ildə 10 milyon tona çata bilər ki, bu da Azərbaycanın tranzit potensialını gücləndirəcək və infrastruktura yeni investisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradacaq.

    Boston Consulting Group Orta Dəhliz
    BCG: Транзит через Средний коридор вырастет в 3-4 раза
    BCG: Transit through Middle Corridor to grow 3–4 times

    Son xəbərlər

    18:34

    Pəncəli Teymurov və Vaqif Qurbanovun ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib

    Daxili siyasət
    18:33
    Foto

    İlqar Musayev: "Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi müdafiə sisteminin həlledici hissəsidir"

    İKT
    18:31
    Video

    Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıb

    Multimedia
    18:29

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    18:15

    ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlar

    Energetika
    18:12

    Dağıstanda 4 nəfərin öldüyü helikopter qəzası faciə kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    17:58

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə matçda bacardığımızı ortaya qoyduq"

    Komanda
    17:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti