Баку назван одним из городов с самой необычной архитектурой

"‎РБК-Недвижимость" назвал 7 городов мира с самой необычной архитектурой, сообщает Report.

Авторы статьи уверены, какими бы интересными "фишками" не обладал город, его лицом остается архитектура. "‎РБК-Недвижимость" выбрала лучшие направления, где можно насладиться самыми впечатляющими работами зодчих.

И, конечно же, среди 7 городов с самой необычной архитектурой оказался и столица Азербайджана Баку, многонациональность и многокультурный облик которого не остался без внимания авторов. Ведь, Баку - это слияние самых разных оттенков Востока и Запада.

"Неудивительно, что здесь не сформировалось единой архитектурной концепции. Город вобрал в себя множество разных стилей, среди которых барокко, готика, конструктивизм, классика и модерн в сочетании с элементами национальной архитектуры. Всем отдыхающим экскурсоводы советуют прогуляться по средневековым улицам Старого города и полюбоваться знаменитой Девичьей башней. Помимо нее, здесь уцелели некоторые постройки VII—VI веков до н.э. Отдельного внимания заслуживает Культурный центр им. Гейдара Алиева по проекту Захи Хадид и ультрасовременный архитектурный комплекс "Пламенные башни", который виден почти из любой точки города и в котором можно остановиться на ночь",- говорится о Баку в статье "РБК Недвижимость".

Отметим, что в список городов мира с самой необычной архитектурой попали также Барселона, Стамбул, Рим, Шанхай, Марракеш и Оксфорд.