    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 12:54
    Баку и Тебриз обсуждают возможность сотрудничества в формате города-побратимы

    Баку и Тебриз обсуждают возможность сотрудничества в формате города-побратимы.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам мэр Тебриза Ягуб Хушьяр в рамках III национального градостроительного форума.

    Он отметил, что Баку уже является городом-побратимым многих городов мира, и подобное сотрудничество возможно и с Тебризом. Ранее подобные переговоры уже проводились, и ожидается, что в ближайшем будущем будут предприняты конкретные шаги.

    Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur

