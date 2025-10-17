Баку и Тебриз обсуждают возможность сотрудничества в формате города-побратимы
- 17 октября, 2025
- 12:54
Баку и Тебриз обсуждают возможность сотрудничества в формате города-побратимы.
Как передает Report, об этом заявил журналистам мэр Тебриза Ягуб Хушьяр в рамках III национального градостроительного форума.
Он отметил, что Баку уже является городом-побратимым многих городов мира, и подобное сотрудничество возможно и с Тебризом. Ранее подобные переговоры уже проводились, и ожидается, что в ближайшем будущем будут предприняты конкретные шаги.
