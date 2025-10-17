Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur
- 17 oktyabr, 2025
- 11:51
Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) İranın Təbriz şəhərinin meri Yaqub Huşyar (Yaghoub Houshyar) jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Bakı dünyanın bir çox şəhəri ilə qardaş şəhər elan edilib və bu əməkdaşlıq formatı Təbrizlə də mümkündür: "Daha əvvəl Bakı və Təbriz arasında belə bir əməkdaşlıq müzakirə olunub. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu sahədə konkret addımlar atılacaq. Dövlət başçılarımızın razılaşmasına əsasən üç şəhərdə mədəniyyət həftələri təşkil olunacaq. Onlardan biri Təbrizdə, digəri isə Bakıda keçiriləcək".
O əlavə edib ki, mədəniyyət həftələrinin təşkili hər iki şəhərdə ictimai-mədəni əlaqələrin genişlənməsinə töhfə verəcək və tədbirin gələn il baş tutması nəzərdə tutulur.