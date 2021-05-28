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Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров

Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров ЗАО "Бакинский метрополитен" опубликовало правила пользования метрополитеном для пассажиров.
Инфраструктура
28 мая 2021 г. 12:11
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров

ЗАО "Бакинский метрополитен" опубликовало правила пользования метрополитеном для пассажиров.

Как сообщает Report, метрополитен будет работать в нормальном режиме с 06:00 до 24:00.

В соответствии с постановлением Кабинета министров, общественный транспорт, в том числе Бакинский метрополитен, не будет осуществлять перевозку пассажиров в следующие даты:

С 00:00 5 июня до 06:00 7 июня;

С 00:00 13 июня до 06:00 14 июня;

С 00:00 19 июня до 06:00 20 июня;

С 00:00 26 июня до 06:00 28 июня.

На станциях Бакинского метрополитена и в поездах следует носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Пассажиры, не соблюдающие правила ношения масок, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством. При входе на станции будет проверяться наличие масок и измеряться температура пассажиров. Пассажиры с высокой температурой не будут допущены на территорию метрополитена.

Медицинские маски будут продаваться в аптеках на станциях Бакинского метрополитена.

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