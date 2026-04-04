Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Бакинское метро в марте обслужило более 18 млн пассажиров

    Инфраструктура
    • 04 апреля, 2026
    • 11:23
    Бакинское метро в марте обслужило более 18 млн пассажиров

    В марте этого года Бакинский метрополитен обслужил 18 269 887 пассажиров, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.

    В марте наибольшее число пассажиров было перевезено 6 марта – 796 734 человека.

    В праздничные дни поток в направлении центра резко возрос. 21-22 марта станция "Сахиль" стала самой загруженной точкой метро и приняла на 51% больше пассажиров, чем в обычное время.

    Цифровой переход в метро также ускорился. Каждый третий пассажир уже совершает оплату с помощью NFC.

    Бакинский метрополитен Пассажиропоток в метро Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей