Бакинское метро в марте обслужило более 18 млн пассажиров

В марте этого года Бакинский метрополитен обслужил 18 269 887 пассажиров, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.

В марте наибольшее число пассажиров было перевезено 6 марта – 796 734 человека.

В праздничные дни поток в направлении центра резко возрос. 21-22 марта станция "Сахиль" стала самой загруженной точкой метро и приняла на 51% больше пассажиров, чем в обычное время.

Цифровой переход в метро также ускорился. Каждый третий пассажир уже совершает оплату с помощью NFC.