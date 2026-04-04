Бакинское метро в марте обслужило более 18 млн пассажиров
Инфраструктура
- 04 апреля, 2026
- 11:23
В марте этого года Бакинский метрополитен обслужил 18 269 887 пассажиров, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен.
В марте наибольшее число пассажиров было перевезено 6 марта – 796 734 человека.
В праздничные дни поток в направлении центра резко возрос. 21-22 марта станция "Сахиль" стала самой загруженной точкой метро и приняла на 51% больше пассажиров, чем в обычное время.
Цифровой переход в метро также ускорился. Каждый третий пассажир уже совершает оплату с помощью NFC.
