    Bakı metrosu martda 18 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərib

    • 04 aprel, 2026
    Bakı metrosu martda 18 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərib

    Bu ilin mart ayında "Bakı Metropoliteni" QSC 18 269 887 sərnişinə xidmət göstərib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,1 % çoxdur.

    Ötən ay ən çox sərnişin martın 6-da daşınıb – 796 734 nəfər.

    Bayram günlərində mərkəz istiqamətində axın kəskin artıb. 21-22 mart tarixlərində "Sahil" stansiyası metronun ən işlək nöqtəsi olub və adi vaxtlardan 51 % daha çox sərnişin qəbul edib.

    Metroda rəqəmsal keçid də sürətlənib. Hər 3 nəfərdən biri artıq ödənişlərini NFC ilə edir.

    Бакинское метро в марте обслужило более 18 млн пассажиров
    Baku Metro serves over 18 million passengers in March 2026

    19:19

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
