Bakı metrosu martda 18 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərib
İnfrastruktur
- 04 aprel, 2026
- 11:08
Bu ilin mart ayında "Bakı Metropoliteni" QSC 18 269 887 sərnişinə xidmət göstərib.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,1 % çoxdur.
Ötən ay ən çox sərnişin martın 6-da daşınıb – 796 734 nəfər.
Bayram günlərində mərkəz istiqamətində axın kəskin artıb. 21-22 mart tarixlərində "Sahil" stansiyası metronun ən işlək nöqtəsi olub və adi vaxtlardan 51 % daha çox sərnişin qəbul edib.
Metroda rəqəmsal keçid də sürətlənib. Hər 3 nəfərdən biri artıq ödənişlərini NFC ilə edir.
19:19
Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilibElm və təhsil
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto
Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:45
Foto