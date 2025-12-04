Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре
Инфраструктура
- 04 декабря, 2025
- 09:22
Пассажиропоток Бакинского метро в ноябре текущего года составил 20 млн 501 тыс. 893 человека.
Об этом сообщили Report в Бакметрополитене.
Согласно информации, это на 4,93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда услугами метро воспользовались 19 млн 539 тыс. 229 пассажиров.
В прошлом месяце количество пассажиров, воспользовавшихся оплатой по NFC, составило 2 млн 157 тыс. 384 человека. NFC составил 11% всех платных проходов.
