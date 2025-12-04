Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре

Пассажиропоток Бакинского метро в ноябре текущего года составил 20 млн 501 тыс. 893 человека.

Об этом сообщили Report в Бакметрополитене.

Согласно информации, это на 4,93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда услугами метро воспользовались 19 млн 539 тыс. 229 пассажиров.

В прошлом месяце количество пассажиров, воспользовавшихся оплатой по NFC, составило 2 млн 157 тыс. 384 человека. NFC составил 11% всех платных проходов.