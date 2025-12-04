Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре

    Инфраструктура
    • 04 декабря, 2025
    • 09:22
    Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре

    Пассажиропоток Бакинского метро в ноябре текущего года составил 20 млн 501 тыс. 893 человека.

    Об этом сообщили Report в Бакметрополитене.

    Согласно информации, это на 4,93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда услугами метро воспользовались 19 млн 539 тыс. 229 пассажиров.

    В прошлом месяце количество пассажиров, воспользовавшихся оплатой по NFC, составило 2 млн 157 тыс. 384 человека. NFC составил 11% всех платных проходов.

    Бакинское метро пассажиропоток статистика Бакметрополитен
    Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıb
    Elvis

    Последние новости

    09:27

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

    Другие страны
    09:23

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025)

    Финансы
    09:22

    Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре

    Инфраструктура
    09:19

    В Шамкире перевозивший рабочих микроавтобус упал в водоканал

    Происшествия
    09:14

    Госдеп США переименовал Институт мира в честь Трампа

    Другие страны
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.12.2025)

    Финансы
    08:57

    Аргентина получила первые закупленные у США ББМ Stryker

    Другие страны
    08:50

    В Турции в ДТП погибли четыре человека

    В регионе
    08:33

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей