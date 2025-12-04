İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:14
    Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    Bu ilin noyabrında "Bakı Metropoliteni" QSC 20 milyon 501 min 893 sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,93 % çoxdur.

    Ötən ilin noyabrında Bakı metrosu ilə 19 milyon 539 min 229 sərnişin daşınmışdı.

    Ötən ay NFC ilə daşınmış sərnişinlərin sayı 2 milyon 157 min 384 nəfər olub. NFC bütün ödənişli keçidlərin 11 %-ni təşkil edib.

    "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişin daşıma

    Son xəbərlər

    09:18

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha 2 qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    09:14

    Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    09:10
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan regional təşəbbüslərin reallaşma perspektivlərini nəzərdən keçiriblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    09:08

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaq

    Futbol
    09:06

    Argentina ABŞ-dən "Stryker" zirehli transportyorlarından dördünü təhvil alıb

    Digər ölkələr
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2025)

    Maliyyə
    09:03

    "Bir Kredit" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    08:58

    Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    08:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti