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    BAIC полностью перейдет на производство электромобилей

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ BAIC, один из крупнейших автопроизводителей в Китае, заявил, что прекратит производство автомобилей, работающих на дизтопливе и бензине, включая гибриды, в ближайшие три года, а их продажи - к 2025 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил глава группы BAIC Сюй Хей.

    Он сказал, что это решение основано на планах китайского правительства запретить все дизельные и бензиновые автомобили в стране до 2040 года.

    Сообщается, что власти также усилили контроль над поставками лития и кобальта, используемых в аккумуляторах электромобилей. Китай уже контролирует 80% мировых запасов кобальта.

    Следует отметить, что BAIC продала 12 255 электромобилей в первой половине 2017 года.

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