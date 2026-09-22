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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 10:44
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает восстановление железнодорожной линии Агдам–Ханкенди, призванной стать одним из новых транспортных маршрутов Карабахского региона Азербайджана.

    Как сообщили Report в АЖД, разработка проектной документации по данной железнодорожной линии завершена на 90%, тогда как строительно-монтажные работы выполнены на 48%.

    Отметим, что вдоль железнодорожной линии общей протяженностью 30,8 км предусмотрено строительство в общей сложности 130 инженерных сооружений, включая 6 мостов, 5 автомобильных подземных переходов, 2 пешеходных перехода и 47 резервных переездов.

    Концептуальные проекты станций Аскеран и Ходжалы, которые будут построены на железнодорожной линии Агдам–Ханкенди, уже завершены. Строительные работы Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса продолжаются ускоренными темпами, и он будет ежедневно принимать сотни пассажиров.

    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Железная дорога Агдам-Ханкенди Карабах
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    Видео
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
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    Видео
    Construction of Aghdam–Khankandi railway reaches 48% completion

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