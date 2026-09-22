АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает восстановление железнодорожной линии Агдам–Ханкенди, призванной стать одним из новых транспортных маршрутов Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщили Report в АЖД, разработка проектной документации по данной железнодорожной линии завершена на 90%, тогда как строительно-монтажные работы выполнены на 48%.

Отметим, что вдоль железнодорожной линии общей протяженностью 30,8 км предусмотрено строительство в общей сложности 130 инженерных сооружений, включая 6 мостов, 5 автомобильных подземных переходов, 2 пешеходных перехода и 47 резервных переездов.

Концептуальные проекты станций Аскеран и Ходжалы, которые будут построены на железнодорожной линии Агдам–Ханкенди, уже завершены. Строительные работы Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса продолжаются ускоренными темпами, и он будет ежедневно принимать сотни пассажиров.