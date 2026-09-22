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    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:26
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb

    Qarabağın yeni nəqliyyat marşrutlarından biri olacaq Ağdam–Xankəndi dəmir yolu xəttinin bərpası davam edir.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dəmir yolu xətti üzrə layihələndirmə işlərinin 90 %-i, tikinti işlərinin isə 48 %-i başa çatıb.

    Qeyd edək ki, ümumi uzunluğu 30,8 kilometr olan dəmir yolu xətti boyunca 6 körpü, 5 avtomobil alt keçidi, 2 piyada keçidi və 47 ehtiyat keçid də daxil olmaqla, ümumilikdə 130 mühəndis qurğusunun inşası nəzərdə tutulur.

    Ağdam–Xankəndi dəmir yolu xətti üzrə inşa olunacaq Əsgəran və Xocalı stansiyalarının konsept layihələri artıq tamamlanıb. Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin isə tikinti işləri sürətlə davam etdirilir və hər gün yüzlərlə sərnişini qarşılayacaq.

    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb
    Ağdam–Xankəndi dəmir yolunun tikintisinin 48 %-i başa çatıb

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksi Qarabağ Xocalı Xankəndi
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    АЖД завершили строительство железной дороги Агдам–Ханкенди на 48%
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    Construction of Aghdam–Khankandi railway reaches 48% completion

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