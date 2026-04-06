АЖД увеличили пассажироперевозки почти на 24%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-марте текущего года перевезло 2 млн 568 тыс. 689 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, это на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом общее количество перевезенных пассажиров в марте текущего года составило 838 332 человека, что на 26,8% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

В первом квартале текущего года число пассажиров, воспользовавшихся маршрутами Баку-Газах-Баку (102 723 человека) и Баку-Балакян-Баку (21 812 человек), увеличилось соответственно на 8% и 18%.