    ADY I rübdə sərnişin daşımasını 24 % artırıb

    İnfrastruktur
    • 06 aprel, 2026
    • 13:49
    ADY I rübdə sərnişin daşımasını 24 % artırıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu ilin yanvar-mart aylarında 2 milyon 568 min 689 sərnişin daşıyıb.

    "Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,8 % çoxdur.

    Eyni zamanda, bu ilin mart ayında daşınmış ümumi sərnişin sayı 838 min 332 sənişin təşkil edib. Bu da 2025-ci ilin analoji dövrünün göstəricisini 26,8 % üstələyib.

    Bu ilk ilk rübündə Bakı-Qazax-Bakı (102 min 723 nəfər) və Bakı-Balakən-Bakı (21 min 812 nəfər) marşrutları ilə səfər etmiş sərnişinlərin sayında müvafiq olaraq 8 % və 18 % artım qeydə alınıb.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Sərnişin daşınması Bakı-Qazax-Bakı marşrutu Bakı-Balakən-Bakı marşrutu
    АЖД увеличили пассажироперевозки почти на 24%
    ADY increases passenger transportation by 24% in 1Q2026

