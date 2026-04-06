ADY I rübdə sərnişin daşımasını 24 % artırıb
İnfrastruktur
- 06 aprel, 2026
- 13:49
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu ilin yanvar-mart aylarında 2 milyon 568 min 689 sərnişin daşıyıb.
"Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,8 % çoxdur.
Eyni zamanda, bu ilin mart ayında daşınmış ümumi sərnişin sayı 838 min 332 sənişin təşkil edib. Bu da 2025-ci ilin analoji dövrünün göstəricisini 26,8 % üstələyib.
Bu ilk ilk rübündə Bakı-Qazax-Bakı (102 min 723 nəfər) və Bakı-Balakən-Bakı (21 min 812 nəfər) marşrutları ilə səfər etmiş sərnişinlərin sayında müvafiq olaraq 8 % və 18 % artım qeydə alınıb.
