АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз
Инфраструктура
- 30 декабря, 2025
- 10:35
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-ноябре 2025 года предоставило услуги на сумму $1,5 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Это на $1 млн 231 тыс. 700 или в 5,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Напомним, что в январе-ноябре прошлого года экспортные доходы АЖД составили $268 тыс. 300.
За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.
Последние новости
10:57
В Баку состоится праздничный салютВнутренняя политика
10:57
Фото
Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13Инфраструктура
10:55
Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
10:54
Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в ТурцииИнфраструктура
10:48
Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспортаЭнергетика
10:46
Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан АзербайджанаВ регионе
10:43
Агентство ИКТ выбирает аудитораФинансы
10:40
"SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%Энергетика
10:35