АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-ноябре 2025 года предоставило услуги на сумму $1,5 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на $1 млн 231 тыс. 700 или в 5,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, что в январе-ноябре прошлого года экспортные доходы АЖД составили $268 тыс. 300.

За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.