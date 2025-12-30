Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-ноябре 2025 года предоставило услуги на сумму $1,5 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Это на $1 млн 231 тыс. 700 или в 5,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Напомним, что в январе-ноябре прошлого года экспортные доходы АЖД составили $268 тыс. 300.

    За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ixrac gəlirlərini 6 dəfəyə yaxın artırıb

