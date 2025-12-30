İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ixrac gəlirlərini 6 dəfəyə yaxın artırıb

    İnfrastruktur
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:20
    Azərbaycan Dəmir Yolları ixrac gəlirlərini 6 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 1,5 milyon ABŞ dolları dəyərində xidmət ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın dekabr sayında qeyd edilir.

    Bu, 2024-cü ilin ilk 11 ayı ilə müqayisədə 1 milyon 231 min 700 ABŞ dolları və yaxud 5,6 dəfə çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında ADY-nin ixrac gəlirləri 268 min 300 ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC qeyri-neft ixracı İxrac İcmalı
    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Son xəbərlər

    10:55

    Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:53

    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:51

    Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    10:50

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    10:45

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:45
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    10:38

    Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

    Biznes
    10:34

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti