АЖД проводят капремонт в южном направлении железной дороги

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Продолжается процесс капремонта главных путей по основным направлениям ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АЖД.

С 18 марта в рамках проекта "Север-Юг" старогодными материалами типа Р-65 ремонтируется первоначально 40 км основного пути линии Алят-Османлы-Астара.

Осуществляющим ремонтные работы ООО "Демирйолсервис" уже отремонтировано 4,1 км путей на одноколейке Ширван - Сортировочная - Ширван и станции Ширван - Главная. На данный момент идет капремонт 6,7 км путей на участке Гарагюне - Ширван-Сортировочная.

Напомним также, что на этом участке последний раз капремонт проводился в 1968 году. В соответствии с перспективными проектами железной дороги, в том числе с учетом прогнозируемой в ближайшем будущем интенсификации движения в этом направлении, проделываемая ныне работа имеет огромное значение.