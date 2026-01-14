АЖД проведет реконструкцию 10 ж/д станций в Нахчыване
- 14 января, 2026
- 11:45
"Азербайджанские железные дороги" планируют реконструкцию 10 железнодорожных станций в Нахчыванской Автономной Республике.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, протяженность железнодорожной линии в автономной республике составляет 194,1 км. Вдоль всего маршрута предусмотрено также строительство 814 инженерных сооружений, в том числе 29 мостов, 4 тоннелей и 12 галерей.
Ведомство отмечает, что железнодорожная линия Нахчывана будет интегрирована в Зангезурский коридор, что обеспечит прямое сухопутное сообщение с основной частью Азербайджана. Кроме того, маршрут станет важным сегментом Среднего коридора и международного транспортного коридора "Север–Юг", обеспечив выход к рынкам Турции и Европы.
