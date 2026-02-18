Цены на какао-бобы на биржах снизились до минимума 2023 года
Финансы
- 18 февраля, 2026
- 15:46
Биржевые цены на какао-бобы в мире в среду опустились ниже уровня $3 300 за тонну - впервые с июля 2023 года.
Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.
Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снизилась на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до $3 277,5 за тонну.
Показатель впервые с 14 июля 2023 года находится ниже отметки в $3 300. С начала февраля стоимость какао снизилась на 20% после падения в январе примерно на треть.
Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше $12 тыс. за тонну.
