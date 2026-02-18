Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    18 февраля, 2026
    15:46
    Цены на какао-бобы на биржах снизились до минимума 2023 года

    Биржевые цены на какао-бобы в мире в среду опустились ниже уровня $3 300 за тонну - впервые с июля 2023 года.

    Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

    Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снизилась на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до $3 277,5 за тонну.

    Показатель впервые с 14 июля 2023 года находится ниже отметки в $3 300. С начала февраля стоимость какао снизилась на 20% после падения в январе примерно на треть.

    Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше $12 тыс. за тонну.

