Цены на какао-бобы на биржах снизились до минимума 2023 года

Биржевые цены на какао-бобы в мире в среду опустились ниже уровня $3 300 за тонну - впервые с июля 2023 года.

Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снизилась на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до $3 277,5 за тонну.

Показатель впервые с 14 июля 2023 года находится ниже отметки в $3 300. С начала февраля стоимость какао снизилась на 20% после падения в январе примерно на треть.

Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше $12 тыс. за тонну.