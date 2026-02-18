На Аэропортовском шоссе будет ограничено движение транспорта

На обоих направлениях Аэропортовского шоссе 21 февраля с 02:30 до 05:15 движение будет ограничено, а транспортные средства направлены на альтернативные маршруты.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что 21 февраля в Сураханском районе, на Аэропортовском шоссе (вблизи Buta Palace) будут проведены завершающие работы по замене электронных информационно-скоростных табло.

В связи с этим в указанную дату с 00:00 до 05:45 будет введено ограничение движения транспортных средств от дороги в аэропорт (от моста аэропорта в направлении станции метро "Кероглу"), а с 02:00 до 05:15 - от станции метро "Кероглу" (от путепровода над Сураханским кольцом) в направлении аэропорта.

В качестве альтернативного маршрута прибывающие с Мардакянского шоссе (ограничений на проезд в аэропорт не будет) будут направлены на Зыхское шоссе, а прибывающие со стороны города - на улицы Ханлара Алекперова и 14 июля в Сураханском районе. Также водители смогут двигаться из города в направлении аэропорта альтернативным путем, переходя с проспекта 8 Ноября на Зыхскую дорогу.