АЖД за 9 месяцев перевезли более 7 млн пассажиров
Инфраструктура
- 07 октября, 2025
- 10:34
Азербайджанские железные дороги (АЖД) в январе-сентябре 2025 года перевезли 7 млн 156,851 тыс. пассажира по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге, что на 19,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.
В сентябре этого года общий объем пассажирских перевозок вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сентябре АЖД перевезли 944 тыс. пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.
