    Инфраструктура
    • 07 октября, 2025
    • 10:34
    АЖД за 9 месяцев перевезли более 7 млн пассажиров

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) в январе-сентябре 2025 года перевезли 7 млн 156,851 тыс. пассажира по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге, что на 19,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    В сентябре этого года общий объем пассажирских перевозок вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сентябре АЖД перевезли 944 тыс. пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.

