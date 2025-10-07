ADY sərnişindaşımanı 20 %-ə yaxın artırıb
İnfrastruktur
- 07 oktyabr, 2025
- 10:17
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 7 milyon 156 min 851 sərnişin daşınıb.
"Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 19,5 % çoxdur.
Bu ilin sentyabr ayında ümumi sərnişindaşıma göstəricisi isə keçən ilin müvafiq dövrünün nəticələrini 17 % üstələyib. Ötən ay ərzində ADY ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 944 min sərnişin daşınıb.
Son xəbərlər
10:32
"Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərirMaliyyə
10:32
İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:30
"Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcəkKomanda
10:30
ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıbİnfrastruktur
10:25
QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilibMilli Məclis
10:21
Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilibDigər ölkələr
10:21
Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
10:20
Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"Biznes
10:18