ADY sərnişindaşımanı 20 %-ə yaxın artırıb

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:17
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 7 milyon 156 min 851 sərnişin daşınıb.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 19,5 % çoxdur.

    Bu ilin sentyabr ayında ümumi sərnişindaşıma göstəricisi isə keçən ilin müvafiq dövrünün nəticələrini 17 % üstələyib. Ötən ay ərzində ADY ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 944 min sərnişin daşınıb.

